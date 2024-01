DLT Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Univid Asa-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,61 NOK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,17 NOK liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -72,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,31 NOK) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Univid Asa-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Univid Asa-Aktie derzeit mit einem Wert von 94,41 als überkauft gilt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 72 erreicht, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzung der Stimmung und des Buzz zeigt hingegen ein positives Bild. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Univid Asa aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Daher erhält die Univid Asa-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Univid Asa-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und Stimmungsbewertungen.