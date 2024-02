DLH Holdings Corp Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "DLH":

Die Aktienkurse von Unternehmen lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analysten haben die Dlh Neutralings Corp auf verschiedenen sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Dlh Neutralings Corp in den sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Dlh Neutralings Corp derzeit bei 12,57 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,8 USD, was einem Abstand von +25,7 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,5 USD, was einer Differenz von +1,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wurde die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bezüglich der Dividende weist die Dlh Neutralings Corp derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,19 Prozent. Daher erhielt die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Dlh Neutralings Corp im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,87 Prozent erzielt, was jedoch 199,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -4,81 Prozent, wobei die Dlh Neutralings Corp aktuell um 47,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wurde die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.