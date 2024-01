DLH Holdings Corp Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "DLH":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Dlh Neutralings Corp weist der RSI einen Wert von 51,69 auf, was ihn als "Neutral" kennzeichnet. Der RSI25 beläuft sich auf 35,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Dlh Neutralings Corp von 15,75 USD eine Entfernung von +33,7 Prozent vom GD200 (11,78 USD). Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,37 USD, was einer Kursentfernung von +9,6 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dlh Neutralings Corp festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dlh Neutralings Corp daher in dieser Stufe ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Dlh Neutralings Corp eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".