DLE Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Dle-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 250,68 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 199 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von -20,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 217,42 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -8,47 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Die Dle-Aktie erhält somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger in den letzten 30 Tagen nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dle-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Dle-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 64,37 aufweist und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength Indikators insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich als neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dle beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.