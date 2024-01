DLC Asia Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Anlegerstimmung für Dlc Asia wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Dlc Asia mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der branchenübliche Durchschnitt liegt bei 22, was einen Abstand von 63 Prozent bedeutet. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dlc Asia von 0,045 HKD mit einer Entfernung von +12,5 Prozent vom GD200 (0,04 HKD) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt mit 0,04 HKD auf einem Niveau, das ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +12,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dlc Asia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dlc Asia zeigt ein gemischtes Bild. Der RSI liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,89 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird, die fundamentale Bewertung jedoch als "Gut" erscheint, während die technische Analyse gemischte Signale sendet.