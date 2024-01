DLC Asia Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Dlc Asia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor ein Plus von 57,95 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,58 Prozent, und Dlc Asia liegt aktuell 57,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Dlc Asia als unterbewertet, da das KGV mit 8,56 insgesamt 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 22,52 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Dlc Asia in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Dlc Asia-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent in der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.