DKK Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Dkk-RSI liegt bei 85,64, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 69,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dkk-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -10,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 2298,34 JPY unter dem letzten Schlusskurs (-8,67 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dkk. Die Aktie wird daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum eine Rate der Stimmungsänderung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.