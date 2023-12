DKK Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder Buzz für die Aktie Dkk festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dkk-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (Wert: 64,32) führt zu keiner überkauften oder unterkauften Einstufung, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einem neutralen Wert für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie Dkk basierend auf Sentiment, Anleger-Stimmung, RSI und technischer Analyse.