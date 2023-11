DJV fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt bei Öffentlich-Rechtlichen

MAGDEBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert für die Beschäftigten der Öffentlich-Rechtlichen 10,5 Prozent mehr Gehalt. Mit dieser Forderung werde die Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen mit den Sendeanstalten ziehen, die Anfang 2024 beginnen sollen, teilte der DJV am Sonntag anlässlich seines Verbandstages in Magdeburg mit. Sie stünden bei SWR, NDR, BR und WDR an.

Die Entscheidung über die Einkommenserhöhungen wurde durch den Gesamtvorstand des DJV als Große Tarifkommission einstimmig beschlossen, wie es hieß. Die Forderung beziehe sich auf Gehälter und Honorare der Journalistinnen und Journalisten. Tarifverhandlungen stünden bei SWR, NDR, BR und WDR an.

Der diesjährige Verbandstag des DJV wird bis 7. November in Magdeburg veranstaltet. 200 Delegierte der mit rund 27 000 Mitgliedern größten deutschen Journalistenorganisation kommen unter anderem für die Wahl des siebenköpfigen Bundesvorstands zusammen. Die Wahl sei für Montag geplant, hieß es./gor/DP/he