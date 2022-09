DIW-Energieexpertin Kemfert sieht 'fossilen Energiekrieg'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Energieexpertin Claudia Kemfert hat nach den Schäden an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor weiteren Anschlägen auf die Energieversorgung in Europa gewarnt. "Wir sind in einem fossilen Energiekrieg. Die Mittel, die da jetzt gewählt werden, sind drastisch", sagte Kemfert dem Fernsehsender Phoenix. Dass es jetzt Sabotage-Akte gebe und die Energieversorgung in Gefahr geraten könne, entspreche dem Drehbuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Man müsse damit rechnen, dass es Anschläge auf alle möglichen Bereiche der Energieversorgung gebe, so die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Konkret nannte sie die Gefahr von Cyber-Angriffen auf Atomkraftwerke.

Die Behörden hatten in dieser Woche mehrere Lecks an Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt. Die EU und die Nato gehen von Sabotage aus.

Einen Gaspreisdeckel, den die Europäische Kommission auf Druck vieler EU-Länder vorgeschlagen hat, sieht die Energie-Ökonomin kritisch. "Man sollte nicht Preise deckeln, sondern Kosten." Haushalten und Unternehmen, die in Not gerieten, müsse der Staat helfen, dies aber auch mit der Aufforderung zu Einsparungen verbinden und dann Prämien zahlen. Wenn jeder in Europa in den Energiemarkt eingreife, könne es zu Engpässen oder noch größeren Verwerfungen kommen, sagte Kemfert./cki/DP/men