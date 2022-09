DISCOVERY LIFE SCIENCES INSTALLIERT GRÖSSTE OLINK-PLATTFORM IN AMERIKA ZUR UNTERSTÜTZUNG UMFASSENDER PROTEOMICS-FORSCHUNG UND BIOMARKER-ENTWICKLUNG

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) -Discovery Life Sciences™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=4008683259&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D10030732%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dls.com%252F%26a%3DDiscovery%2BLife%2BSciences%25E2%2584%25A2&a=Discovery+Life+Sciences%E2%84%A2)(Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker™, hat eine Vereinbarung mit der Olink Holding AB (publ) (Olink) getroffen und installiert die größte kommerzielle Plattform für die Olink®-Technologie in Nord- und Südamerika außerhalb von Olink selbst, um ein weltweit führender zertifizierter Dienstleister für die Olink Proximity Extension Assay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=2418468447&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D3455968378%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.olink.com%252Four-platform%252Four-pea-technology%252F%26a%3DProximity%2BExtension%2BAssay&a=Proximity+Extension+Assay) (PEA)-Technologie, eine einzigartige Proteomtechnologie auf Antikörperbasis, zu werden. Die PEA und Normalized Protein eXpression (NPX)-Signatursoftware von Olink in Kombination mit den anderen führenden Multi-OMICS-Biomarker-Fähigkeiten von Discovery bietet dem Markt einen weltweiten „One-Stop-Shop" zur Unterstützung der Erforschung und Validierung von Plasmaproteomik in großem Maßstab und mit hoher Spezifität für alle wichtigen biologischen Pfade und Probenmatrizen.„Die PEA-Technologie von Olink ist eine einzigartige antikörperbasierte Proteomik-Technologie mit Funktionen, die das Problem des dynamischen Bereichs lösen, das die Proteomik bisher behindert hat: Sie ermöglicht den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen mit geringer und hoher Häufigkeit", so Michael Pisano, Ph.D., Geschäftsführer von Proteomics bei Discovery. „Discovery freut sich, diese bedeutende Installation der Olink-Technologie zu unserem umfangreichen Angebot an Proteomik-Dienstleistungen und optimierten Arbeitsabläufen hinzufügen zu können, die eine Beschleunigung von Programmen der Präzisionsmedizin in jedem Entwicklungsstadium und in jeder Größenordnung ermöglichen."Die Olink PEA-Technologie ermöglicht eine doppelte Antikörpererkennung der Zielproteine und eine hochgenaue DNA-Hybridisierung und -Detektion. Olink PEA hat zwei Ausleseoptionen: Next-Generation Sequencing (NGS) und quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR). Ein NGS-Readout ist ideal für die Entdeckung von Protein-Biomarkern in großem Maßstab, während ein qPCR-Readout ein gezielteres Panel liefert, das für das zu untersuchende Fachgebiet relevant ist. Die Verwendung der Olink-Plattform, einschließlich Olink Explore und des Signature Q100-Instruments, ermöglicht es den Proteomik-Experten von Discovery, die relative Konzentration von bis zu 3.072 Proteinen in einer Probe zu messen.„Die Entdeckung von Protein-Biomarkern kann dazu beitragen, die Kluft zwischen Genomen und Phänotypen zu überbrücken, was ein besseres Verständnis der menschlichen Biologie in Echtzeit und ein besseres Verständnis des Übergangs von Gesundheit zu Krankheit ermöglicht. Mit ihrer hohen Spezifität, Präzision und Sensibilität im großen Maßstab überwindet die PEA-Technologie von Olink die Grenzen, die in der Vergangenheit die fortgeschrittene Proteomik behindert haben", erläuterte Jon Heimer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=774401740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D199302493%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fjon-heimer-755b501%252F%26a%3DJon%2BHeimer&a=Jon+Heimer), CEO von Olink. „Wir freuen uns darauf, Discovery Life Sciences bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, das Versprechen der Proteomik durch unsere innovative und einzigartige Technologie zu nutzen und ihren Kunden weltweit zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen."Discovery wird die Olink PEA-Technologie als Dienstleistung neben seinen anderen Multi-OMICS-Plattformen und -Systemen anbieten. Diese Fähigkeiten ergänzen die führenden Dienstleistungen in den Bereichen Genomik, Zellbiologie und Gewebe-Biomarker, um multiautomatische Analysen anzubieten, die die Entscheidungsfindung während der gesamten Arzneimittel- und Diagnoseentwicklung unterstützen und beschleunigen. Discovery ist bestrebt, seine Innovation fortzusetzen und seine Fähigkeiten als branchenführender Anbieter von Biomarker-Dienstleistungen auszubauen.Informationen zu Discovery Life SciencesDiscovery Life Sciences ist das Unternehmen von Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, einschließlich genomischer, Gewebe-Biomarker-, proteomischer und zellbasierter Dienstleistungen, um neue Therapien zu entwickeln, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden.Über AllCells, unseren Geschäftsbereich für Zell- und Gentherapie, bieten wir einen der größten rückrufbaren Spenderpools sowie frisches und kryokonserviertes menschliches Zellmaterial in klinischer Qualität (GMP) an, um Zell- und Gentherapieprogramme in jeder Größenordnung von Anfang bis Ende zu ermöglichen.Dank führender wissenschaftlicher Expertise und innovativer Nutzung aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schnell zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, die es ermöglichen, wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu treffen. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.Informationen zu OlinkOlink Holding AB (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=73044074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D2212434562%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.olink.com%252F%26a%3DOlink%2BHolding%2BAB&a=Olink+Holding+AB) (publ) (Nasdaq: OLK) ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Proteomik in verschiedenen Krankheitsbereichen zu beschleunigen, um neue Entdeckungen zu ermöglichen und das Leben von Patienten zu verbessern. Olink bietet eine Plattform von Produkten und Dienstleistungen, die von großen biopharmazeutischen Unternehmen und führenden klinischen und akademischen Einrichtungen eingesetzt werden, um das Verständnis der menschlichen Biologie in Echtzeit zu vertiefen und die Gesundheitsversorgung des 21. Jahrhunderts durch umsetzbare und wirkungsvolle Wissenschaft voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und ist in Europa, Nordamerika und Asien gut etabliert. Der Hauptsitz von Olink befindet sich in Uppsala, Schweden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=2909915917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D2873029661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1022478%252FDiscovery_LS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1022478%252FDiscovery_LS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1022478%2FDiscovery_LS_Logo.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902152/Olink_Logo_for_Distribution_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3652523-1&h=2004203401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3652523-1%26h%3D301052526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1902152%252FOlink_Logo_for_Distribution_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1902152%252FOlink_Logo_for_Distribution_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1902152%2FOlink_Logo_for_Distribution_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/discovery-life-sciences-installiert-grosste-olink-plattform-in-amerika-zur-unterstutzung-umfassender-proteomics-forschung-und-biomarker-entwicklung-301630412.htmlPressekontakt:Brian Bennett,discoverycommunications@dls.comOriginal-Content von: Discovery Life Sciences, übermittelt durch news aktuell