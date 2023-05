DIC Asset: Potenzial von +87% - Kursziel 11,22 EUR

Die DIC Asset-Aktie ist nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 11,22 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +87%. Laut aktuellen Bewertungen empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie, während drei weitere sie als “Kauf” einstufen. Vier Experten halten die Aktie für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde nun auf 3,92 angehoben.

Am Finanzmarkt verzeichnete DIC Asset gestern einen Rückgang um -0,50%, was eine Gesamtentwicklung von -4,46% in der vergangenen Handelswoche bedeutet. Trotz dieser negativen Entwicklung sehen viele Analysten immer noch optimistisch in die Zukunft des Unternehmens.