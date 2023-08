DIC Asset: Potenzial von +42,99% - Kursziel bei 6,27 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von DIC Asset am Finanzmarkt lag bei -0,79%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen positiven Trend von +2,45% erhöht. Dieser Optimismus spiegelt sich in dem mittelfristigen Kursziel von DIC Asset wieder.

Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für DIC Asset bei 6,27 EUR – ein Potenzial für Investoren von +42,99%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt und sehen die Aktie als Kauf an. Der Anteil der optimistischen Analysten beläuft sich jedoch auf +14,29%.

Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 2,79.