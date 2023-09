DIC Asset: Potenzial von +40,53% laut Analysten

Am gestrigen Tag legte die Aktie von DIC Asset an der Börse um +0,46% zu. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen leichten Verlust von -0,23%. Die Meinung der Bankanalysten bezüglich des Kursziels ist eindeutig: Das mittelfristige Ziel liegt bei 6,12 EUR (+40,53%). Gegenwärtig schätzen zwei Experten die Aktie als stark kaufenswert ein und sechs weitere halten sie für stabil. Hingegen empfehlen fünf Analysten den Verkauf und einer geht sogar so weit zu sagen, dass Anleger sofort verkaufen sollten.

Zusammenfassend bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 2,79 konstant positiv.