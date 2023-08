DIC Asset: Potenzial von +39,02% laut Analysten - Kursziel bei 6,27 EUR

Die DIC-Asset-Aktie konnte in den letzten fünf Handelstagen um +3,56% zulegen und gestern sogar ein Plus von +2,50% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Durchschnitt der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 6,27 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +39,02%. Dabei sind zwei Analysten bullish eingestellt und sechs halten die Aktie neutral. Fünf Experten empfehlen einen Verkauf und einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,79 unverändert positiv.