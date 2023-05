DIC Asset: Potenzial für Kurssteigerung

Die DIC Asset Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 11,22 €, was einem Anstiegspotenzial von +38,15% entspricht.

• Am 28.04.2023 stieg die DIC Asset Aktie um +2,81%

• Das Kursziel beträgt laut Analysten aktuell 11,22 €

• Das Guru-Rating hat sich von 0 auf 61,54 verbessert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die DIC Asset einen Anstieg um +2,81% und erreichte damit ein Plus von insgesamt +1,46% in dieser Woche.

Offensichtlich schätzt der Markt die Entwicklung des Unternehmens positiv ein.

Das mittelfristige Kursziel von DIC Asset liegt nach Meinung der Bankanalysten bei 11,22€.

Ein solches Szenario würde eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Wert bedeuten (-38.15%). Einzelne Experten teilen diese Einschätzung allerdings nicht mehr aufgrund des jüngsten...