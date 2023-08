DIC Asset: Potenzial für Kursanstieg um fast 44%

Die DIC-Asset-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 6,27 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für einen Anstieg um fast 44% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• DIC Asset stieg am 04.08.2023 um +3,44%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 2,79

Am gestrigen Handelstag legte das Wertpapier der DIC Asset an der Börse um +3,44% zu. In den vergangenen fünf Tagen hatte die Aktie jedoch eine negative Entwicklung von -3,01%. Der Markt scheint daher zurzeit eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl einige Analysten anderer Meinung sind, haben die meisten Bankanalysten ein positives Urteil über die Aktie abgegeben und sehen ein erhebliches Aufwärtspotential aufgrund des niedrigen Preises. Zwei Experten empfehlen sogar einen Kauf der DIC-Asset-Aktien.

Währenddessen bleiben sechs...