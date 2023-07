DIC Asset: Potenzial für Investoren - Kursziel 9,18 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von DIC Asset derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +66,91% über dem aktuellen Wert.

• DIC Asset legte am 04.07.2023 um +4,96% zu

• Kursziel beträgt 9,18 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,83 unverändert

Gestern verzeichnete DIC Asset eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und stieg um +4,96%. In den letzten fünf Handelstagen (eine gesamte Handelswoche) ergab sich damit ein Plus von insgesamt +10,78%. Der Markt scheint daher momentan relativ optimistisch.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für DIC Asset liegt bei 9,18 EUR laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten. Sollten diese Recht behalten, eröffnet sich Investoren ein Potential von +66,91%. Nach dem jüngsten...