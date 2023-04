DIC Asset: Mittelfristiges Kursziel bei 11,22 €

Die DIC Asset Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 11,22 € mit einem Risiko von -38,15% für Investoren.

• Am 28.04.2023 legte die DIC Asset um +2,81% zu

• Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von 38,15%

• Das Guru-Rating beträgt nun 61,54 nach einer Vorperiode ohne Bewertung

DIC Asset hat gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,81% verzeichnet.

In der vergangenen Woche stieg die Aktie insgesamt um +1,46%, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für DIC Asset liegt derzeit bei 11,22 €.

Nach Meinung der Analysten birgt dies jedoch ein Verlustrisiko von -38,15%.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und drei weitere stuften sie als “Kauf” ein.

Vier Experten bewerten sie neutral und nur...