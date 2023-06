DIC Asset: Mittelfristiges Kurspotenzial von +63,93%

Die gestrige Kursentwicklung der DIC Asset-Aktie am Finanzmarkt verzeichnete ein Plus von +1,45%, was auf eine durchaus optimistische Stimmung schließen lässt. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 9,18 EUR.

• Am 16.06.2023 legte die DIC Asset um +1,45% zu.

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 9,18 EUR.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,77 gleich.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bietet die DIC Asset ein Potenzial in Höhe von +63,93%, sollten sie mit ihrem mittelfristigen Kursziel Recht behalten. Die Meinungen sind jedoch gespalten: Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere zum Kauf raten (jedoch nicht euphorisch), bewerten fünf Experten diese als “halten”. Nur einer hält einen Verkauf für angebracht.

Somit ist immerhin...