DIC Asset: Kursziel von 9,18 EUR und Potenzial von +67,52%

Die DIC-Asset-Aktie wurde in den letzten Tagen positiv bewertet. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +1,29% vorlegen. Dies führt zu einer Aufsummierung des Ergebnisses der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +2,62%. Diese positive Entwicklung kann als Indikator für die optimistische Stimmung am Markt gewertet werden.

Das mittelfristige Kursziel von DIC Asset liegt aktuell bei 9,18 EUR. Die Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die Aktie in Zukunft noch an Wert gewinnen wird. Das eröffnet Investoren aktuell ein Potenzial von +67,52%, wenn das Kursziel erreicht wird.

Die Meinungen der Analysten bezüglich DIC Assets teilen sich jedoch. Während vier Experten davon überzeugt sind, dass es sich um einen starken Kauf handelt und drei weitere dies mit “Kauf” beurteilen , sehen fünf...