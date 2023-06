DIC Asset: Kursziel von 9,18 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +64,22%

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von DIC Asset um +0,72% zu. In den letzten fünf Tagen kletterte der Kurs um insgesamt +2,76%. Der Markt scheint also optimistisch für DIC Asset.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 9,18 EUR laut dem Durchschnitt der Bankanalysten. Das gibt den Investoren eine Aussicht auf ein Kurspotenzial in Höhe von +64,22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Vier Analysten haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen während drei weitere die DIC Asset als kaufenswert sehen aber ohne Euphorie. Fünf Experten halten sich weitgehend neutral und bewerten das Unternehmen mit “Halten”. Nur einer ist davon überzeugt sieben hingegen sind optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf.

Somit sind insgesamt +53,85% der Analysten bullish...