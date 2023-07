DIC Asset: Kursziel von 8,42 EUR - Potenzial von +77,64%

Die DIC Asset-Aktie hat am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -5,58% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um insgesamt -11,90%. Trotzdem sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 8,42 EUR. Dies würde Investoren ein großes Kurspotenzial in Höhe von +77,64% eröffnen.

• DIC Asset mit schwachem Trend (-11,90%)

• Aktuelles Kursziel bei 8,42 EUR (+77.64%)

• Positive Einschätzung durch das Guru-Rating (3.83)

Von derzeit neun Analysten empfehlen vier die Aktie als starken Kauf und weitere drei als Kauf. Vier Experten halten sich weitgehend neutral und empfehlen die Bewertung “halten”, während nur einer der Meinung ist, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Trotz des jüngsten schwachen Trends bleibt die positive Einschätzung durch das Guru-Rating erhalten. Dies lag zuvor bei...