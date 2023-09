DIC Asset: Kursziel von 6,12 EUR bietet +40,53% Potenzial

Am gestrigen Handelstag konnte die DIC Asset-Aktie einen Anstieg um +0,46% verzeichnen und damit ihre positive Entwicklung fortsetzen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich sogar ein Plus von +4,31%. Die Analysten sind überzeugt davon, dass das wahre Kurspotenzial der Aktie noch längst nicht ausgeschöpft ist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für DIC Asset beträgt 6,12 EUR. Diese Einschätzung teilen im Durchschnitt der Bankanalysten und eröffnet Investoren somit eine Möglichkeit zur Rendite in Höhe von +40,53%. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,79 auf einem stabilen Niveau.

Konkrete Kaufempfehlungen sprechen zwei Analysten aus. Sechs weitere Experten vertreten eher konservative Positionen (“halten”). Fünf Analysten empfehlen dagegen einen Verkauf der Aktie und nur einer schlägt sogar sofortiges Verkaufen...