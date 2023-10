DIC Asset: Kursziel von 5,05 EUR erwartet

Die DIC Asset Aktie wird momentan von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 5,05 EUR und liegt somit um +43,26% über dem aktuellen Kurs.

Am letzten Handelstag fiel der Aktienkurs um -5,62%, was zu einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Tagen führte (-10,08%). Ein pessimistischer Trend am Markt lässt sich feststellen.

Von insgesamt neun befragten Analysten empfehlen zwei die Aktie zum Kauf. Sechs sprechen eine neutrale Empfehlung aus und bei fünf Analysten steht ein Verkauf im Raum. Eine sofortige Verkaufsempfehlung wurde von einem Experten abgegeben.

Das Guru-Rating wird aktuell mit 2,79 bewertet nachdem es zuvor ebenfalls bei 2,79 lag.

Anmerkung: Diese Information dient nur zur Informationsbeschaffung und gibt keine Anlageempfehlungen oder Ausblick auf zukünftige Entwicklungen ab.