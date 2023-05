DIC Asset: Kursziel von 11,22 EUR (+111,30%)

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die DIC Asset einen Rückgang von -3,28%. In den letzten fünf Tagen fielen die Ergebnisse der Aktie um insgesamt -5,35%, wodurch sich eine pessimistische Stimmung am Markt ergibt.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 11,22 EUR. Dies würde für Investoren ein potenzielles Kurspotential in Höhe von +111,30% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Von den insgesamt 13 eingesetzten Experten empfehlen aktuell 8 das Papier als Kauf oder starken Kauf (Anteil optimistischer Analysten: +61,54%). Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat mit nunmehr 3.92 Punkten das vorherige Rating bestätigt und zeigt damit weiterhin Optimismus an.