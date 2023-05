DIC Asset: Kursziel bei 11,22 € laut Analysten zu niedrig bewertet

DIC Asset konnte am gestrigen Tag am Finanzmarkt einen Anstieg von +2,81% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einem Plus von +1,46%. Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Die Aktie ist mittelfristig unterbewertet. Das Kursziel liegt derzeit bei 11,22 € und damit -38,15% unter dem aktuellen Preis.

• DIC Asset steigt um +2,81%

• Mittelfristiges Kursziel bei 11,22 €

• Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert

Fünf Analysten empfehlen die Aktie stark zu kaufen und drei weitere als Kauf einzustufen. Vier Experten raten dazu zu halten und nur einer schlägt vor sie zu verkaufen. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt insgesamt 76,92%.

Dennoch gibt es auch positive Signale: Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil auf dem Wert von 3,92.