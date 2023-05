DIC Asset: Kursziel bei 11,22€ - Potenzial von +67,21%

Die Aktie von DIC Asset wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 11,22 € und das Kurspotenzial beträgt somit +67,21%.

• Am 05.05.2023 legte die DIC Asset-Aktie um +1,36% zu

• Das Guru-Rating bleibt wie bisher bei 3,92

Am gestrigen Tag verzeichnete die DIC Asset eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +1,36%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch negativ aus und machten einen Verlust in Höhe von -3,31% deutlich.

Die Analysten im Durchschnitt sind optimistisch gestimmt und halten eine Investition für lohnenswert. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen unter ihnen.

Momentan raten 5 Experten zum Kauf der Aktie, während weitere drei ein “Kauf”-Rating empfehlen – aber etwas zurückhaltender als ihre Kollegen.

Vier...