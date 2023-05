DIC Asset: Kursziel bei 11,22 EUR - Potenzial von +86,07%

Die DIC Asset-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Performance hingelegt. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,50%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf -3,67% summiert hat. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 11,22 EUR aufweist.

• Am 18.05.2023 lag die DIC Asset-Kursentwicklung bei -0,50%

• Das Kursziel liegt aktuell bei 11,22 EUR

• Der Guru-Rating beträgt nun 3,92

Wenn das Kursziel erreicht wird und die Bankanalysten Recht behalten haben Investoren ein Potenzial von +86,07%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht nach dem schwachen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

5 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere drei setzen sie höher als “halten”. Vier Experten positionierten sich weitgehend neutral mit...