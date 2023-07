DIC Asset: Kurspotenzial von +78,58% laut Analysten

Die DIC Asset-Aktie befindet sich derzeit in einer positiven Entwicklung. Gestern betrug die Kursentwicklung am Finanzmarkt 0,86%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen ein Wachstum von 3,17% verzeichnen. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel liegt bei 8,42 EUR und bietet somit eine Investitionsmöglichkeit mit einem potentiellen Gewinn von +78,58%.

Von insgesamt zwölf analysierenden Experten empfehlen vier einen Kauf der Aktie und drei setzen auf “Kauf”. Vier weitere Experteneinschätzungen fallen neutral aus (“halten”). Nur ein Analyst rät aktuell zum Verkauf. Zusammenfassend betrachtet haben demnach +58,33% aller beurteilenden Experten noch immer eine optimistische Einstellung zur DIC Asset.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83.

Zusammengefasst weisen die aktuellen Entwicklungen...