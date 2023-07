DIC Asset: Kurspotenzial von +78,58% auf 8,42 EUR

Die DIC Asset-Aktie hat am gestrigen Handelstag um +0,86% zugelegt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,17% verzeichnet. Dies spiegelt die aktuell positive Marktsituation wider.

Analysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für DIC Asset liegt bei 8,42 EUR. Damit ergibt sich für Investoren ein Potenzial von +78,58%. Allerdings besteht Uneinigkeit unter den Experten – einige sehen die Aktie als “Kauf”, während andere sie nur zum “Halten” empfehlen.

Insgesamt bewerten 7 Analysten die DIC Asset positiv oder neutral (mit Rating „Kaufen“ oder „Halten“). Nur einer der befragten Analysten stuft sie mit einem Verkauf-Rating ein.

Auch das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,83.