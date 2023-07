DIC Asset: Kurspotenzial von +55,06%

Die DIC Asset-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 8,42 EUR, was einem Potenzial von +55,06% entspricht.

• Am 07.07.2023 legte die DIC Asset-Aktie um +1,69% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,83

Gestern konnte DIC Asset am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen und das bereits seit fünf Handelstagen in Folge. In dieser Woche betrug der Anstieg insgesamt +3,63%. Die Marktstimmung ist somit aktuell relativ optimistisch.

Das Kursziel für die DIC-Asset-Aktie beträgt momentan 8,42 EUR laut durchschnittlicher Bewertung der Bankanalysten. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Potenzial von +55,06% eröffnen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Aktuell empfehlen vier Analysten den...