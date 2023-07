DIC Asset: Kurspotenzial von + 55,06%

Die DIC Asset Aktie wird derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 8,42 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +55,06% bieten. Die Bankanalysten sind insgesamt optimistisch gestimmt.

• Am 07.07.2023 stieg die Aktie um +1,69%

• Das Kursziel liegt bei 8,42 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,83

Am Finanzmarkt konnte die DIC Asset Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnen mit einem Anstieg um +3,63%. Gestern lag das Plus bei weiteren +1,69%, was auf eine aktuell positive Marktlage hinweist.

4 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere drei setzen sie auf “Kauf”. Vier Experten sehen sie eher neutral mit dem Rating “halten”, während nur noch einer zum Verkauf rät. Insgesamt haben also noch immer knapp über die Hälfte der Analysten eine...