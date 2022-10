DIC Asset FCR Immobilien – Heute zweimal Zukäufe gemeldet. Bei einem wartet man auch auf Verkäufe, schon länger.

Neben den Fachmärkten tummelt sich FCR Immobilien auch noch in anderen Immobilienklassen. Offen kommuniziert, vielleicht sogar sinnvoll zur Differenzierung. Aber bei diesen anderen Objekten ins Auge fallen neben einem Golfhotel in der Toskana, dass seinerzeit wohl in Form eines Share Deals „mit stillen Reserven“ erworben wurde ANMERKUNG 1, und „etwas“ auf Mallorca, ein noch im Bestand befindliches Objekt in Kitzbühel. Seinerzeit Gegenstand von einigen Irritationen, wie in einem „alten Interview“ in der Wirtschafts Woche zu finden.

Kitzbühel bereits 2019 – zugegebenermassen vor Corona – Thema in der Wirtschaftswoche „ Ab Ende 2019 gehen wir in den Vertrieb „