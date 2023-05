DIC Asset: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - 11,22 € als mittelfristiges Ziel

Die Aktie von DIC Asset hat am vergangenen Handelstag um +2,72% zugelegt und damit die pessimistische Stimmung des Marktes überraschend konterkariert. Dennoch bleibt der Trend schwach und die Performance in den letzten fünf Tagen summiert sich auf -2,02%. Bankanalysten sind dennoch optimistisch und setzen das mittelfristige Kursziel bei 11,22 € an. Sollte diese Einschätzung eintreffen, ergibt sich ein Kurspotenzial von +65,00%.

Von insgesamt 13 Experten haben immerhin noch neun eine positive Meinung zur Aktie und vergeben die Bewertungen “starker Kauf” oder “Kauf”. Vier Analysten halten lediglich ein “halten”-Rating für angemessen. Nur einer sieht einen Verkauf als geboten an.

Das...