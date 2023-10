DIC Asset: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 6,12 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von DIC Asset an Wert und endete bei -2,78%. Doch in den letzten fünf Handelstagen erzielte das Unternehmen ein Plus von +6,50%. Trotzdem sind Experten der Meinung, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 6,12 EUR und bietet somit ein Potenzial von +58,96%.

• DIC Asset mit Verlust am Finanzmarkt: -2,78%

• Mittelfristiges Kursziel: 6,12 EUR

• Guru-Rating nun bei 2.79 nach zuvor ebenfalls 2.79

Die Bankanalysten teilen sich in ihrer Einschätzung zurzeit auf. Zwei Experten bezeichnen die Aktie als stark kaufenswert während sechs weitere sie neutral bewerten und halten. Fünf Analysten empfehlen sogar einen Verkauf der Aktie und einer ist der Auffassung DIC Asset müsse sofort verkauft werden.

Dennoch bleibt das Potenzial hoch mit einem Anteil...