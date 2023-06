DIC Asset: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Zielkurs bei 9,18 EUR

Die DIC Asset-Aktie wird zurzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,18 EUR und würde den aktuellen Aktienkurs um +68,75% übersteigen.

• Am 08.06.2023 legte die DIC Asset-Aktie um +0,74% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77

Am letzten Handelstag konnte die DIC Asset-Aktie einen Zuwachs von +0,74% verbuchen und damit nach einer Woche auf ein Plus von +1,68%. Die Stimmung am Markt ist momentan dementsprechend optimistisch.

Das Kursziel für DIC Assets Aktien liegt aktuell bei 9,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass sich das Potenzial für Investoren um +68,75% erhöhen könnte – sofern sie Recht behalten sollten. Der jüngst positive Trend würde diese Einschätzung grundsätzlich stützen; allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen euphorisch.

Von...