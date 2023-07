DIC Asset: Analysten sehen Kurspotenzial von +80,11%

Am gestrigen Handelstag konnte DIC Asset eine hohe Kursentwicklung von +5,06% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +3,89%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für DIC Asset liegt bei 8,42 EUR. Dieser Wert wird von Bankanalysten im Durchschnitt prognostiziert und bietet ein Kurspotenzial in Höhe von +80,11%. Lediglich einige Experten teilen diese positive Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen 4 Analysten den Kauf der DIC Asset Aktie. Weitere drei Bewertungen lauten “Kauf” mit einer eher optimistischen Tendenz. Vier Experten bewerten die Aktie als “halten”. Nur ein einziger Experte rät zum Verkauf der Aktie.

Basierend auf dem Guru-Rating hat sich keine Änderung ergeben – das Rating beträgt weiterhin 3,83. Die überwiegende Mehrheit der...