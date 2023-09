DIC Asset: Analysten sehen Kurspotenzial von +43,49% - Kursziel bei 6,12 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor DIC Asset an der Börse -2,29%. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf -1,61%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Sie sehen ein mittelfristiges Kursziel von 6,12 EUR für DIC Asset und somit ein Potenzial von +43,49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Aktuell raten zwei Analysten zum Kauf der Aktie und sechs weitere zur Haltung. Fünf Experten empfehlen dagegen einen Verkauf und einer sogar einen sofortigen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,79.

Dic Asset wird also unterschiedlich bewertet. Dennoch scheinen einige Analysten trotz des Abwärtstrends optimistisch zu sein (+14,29%).