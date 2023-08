DIC Asset: Analysten prognostizieren ein Potenzial von +39,02% mit einem Kursziel von 6,27 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die DIC Asset Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +2,50% verzeichnen. Insgesamt hat der Trend in den letzten fünf Handelstagen zu einer Steigerung von +3,56% geführt und damit für Optimismus bei den Investoren gesorgt.

Das mittelfristige Kursziel liegt momentan bei 6,27 EUR. Sollten sich die Prognosen der Bankanalysten bewahrheiten, ergäbe sich hieraus ein Potenzial von +39,02%. Während zwei Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und sechs weitere sie als “halten” bewerten, sprechen fünf Analysten weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus. Eine sofortige Veräußerung befürwortet sogar ein Experte.

In Anbetracht dessen bleibt das Guru-Rating unverändert auf dem Niveau des Vormonats mit einem Wert von 2,79.