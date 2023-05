DIC Asset: Analysten erwarten Kursanstieg um +69,49% auf 11,22 EUR

Die Aktie von DIC Asset hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -1,93% verzeichnet und auch gestern eine Kursentwicklung von -1,34% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit daher relativ pessimistisch. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 11,22 EUR. Dies entspricht einem erwarteten Kurspotenzial in Höhe von +69,49%.

• DIC Asset: Am 04.05.2023 mit -1,34%

• Das Kursziel von DIC Asset liegt bei 11,22 EUR

• Guru-Rating von DIC Asset bleibt das selbe mit 3,92

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen sie auf “Kauf”. Vier Experten vergeben die Bewertung “halten”, während nur einer der Meinung ist dass man die Aktie besser verkaufen sollte. Etwa 61,54% aller befragten Analysten sind somit optimistisch...