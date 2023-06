DIC Asset: Aktie um fast 88% unterbewertet - Kursziel 9,18 EUR

Die DIC Asset-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche einen deutlichen Abschwung verzeichnet. Mit einem Minus von -4,12% am gestrigen Tag und insgesamt -10,28% innerhalb fünf Tagen scheint die Stimmung am Markt momentan eher pessimistisch zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass diese Entwicklungen nicht repräsentativ für das tatsächliche Potenzial der DIC Asset-Aktie sind. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 9,18 EUR – ein Plus von fast 88% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Derzeit empfehlen vier Analysten den Kauf dieser Aktie und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten halten eine Positionierung und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt betrachtet bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,77 konstant.

Für Anleger besteht laut Bankanalysten daher eine gute Möglichkeit zur...