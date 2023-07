DIC Asset Aktie schwach, operativ stark.

DICAsset Aktie unter Druck – nach kleinem Zwischenhoch zu Anfang des Jahres sieht es derzeit relativ traurig aus. Zinsänderung, Immobilienkauf-Zurückhaltung, fallende Immobilienbewertungen, hohe Fremdkapitalquoten und dazu noch explodierte Baupreise. Gemengelage, die den Anlegern nicht gefällt.

Dabei sieht es operativ bei der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) nicht schlecht aus. Zuletzt in unserer Reihe „FFO und Zinsbindung. Immobilienaktien – Finger weg? Teil 3: DIC Asset, FCR Immobilien, Grand City Properties.“ näher betrachte. Hier in Kurzform das noch gültige Fazit aus Juni:

„Desaströse Kursentwicklung der Aktie, die letztendlich zum Abstieg aus dem SDAX führte, was die Aufmerksamkeit für die Aktie weiter reduzierte – und bei Indexfonds zu weiteren verkäufen führte. DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) ist seit der Übernahme der VIB „in einer anderen Grössenklasse“. Mit einer Brückenfinanzierung mit Laufzeit bis 2024, plant man in einer Kombination aus Kapitalerhöhung und Anleihebegebung diese Brückenfinanzierung abzulösen – ohne Zeitdruck. Störend für eine Kapitalerhöhung ist natürlich der schwache Börsenkurs und auch der relativ hohe Preis der für die VIB Aktien gezahlt werden musste, bevor die Aktie kräftig zurückkam im Rahmen der Immobilienaktienkrise. Positiv hinzu kommt, dass die Finanzierungen des Bestandsportfolios zu über 90% fix sind, heißt mittelfristig nicht von Zinsänderungen betroffen sein werden – hierzu spannende Aussagen der CEO Sonja Wärntges vor einiger Zeit. FFO-Multiple: 3,8 (1,38 EUR FFO 2022 per share – Achtung in 2023 stark negative Entwicklung laut Prognose)“

Heute operativer Erfolg bei DIC Asset.

Denn der Frankfurter Immobilienkonzern schließt einen Mietvertrag über die komplette Logistikimmobilie „innovation parc“ mit einer Gesamtfläche von über 15.600 qm direkt nach Fertigstellung ab. Alleiniger Mieter ist der international tätige Logistikdienstleister Christian Carstensen GmbH & Co. KG. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren – das Objekt gehört zum Commercial Portfolio (Eigenbestand).

„Wir haben den ‚innovation parc‘ ohne Vorvermietung erworben, weil uns der Standort in der Logistikregion Hannover und das Konzept überzeugt haben. Die schnelle Vermietung direkt nach Fertigstellung an einen bonitätsstarken Mieter zeigt, dass wir in das richtige Produkt investiert haben, mit dem wir kontinuierlich unsere operative Performance steigern und nachhaltig Werte für unsere Stakeholder schaffen“, sagt Christian Fritzsche, Chief Operations Office bei der DIC Asset AG.

„Wir wollen unsere beiden Standorte in Hannover zusammenführen und freuen uns sehr, dass wir mit kreativen und dynamischen Partnern wie der DIC und der Bertram Projektmanagement GmbH unsere Wachstumspläne auf den modernen und nachhaltigen Flächen des ‚innovation parc‘ umsetzen können“, ergänzt Thies Henrik Carstensen, Geschäftsführer der Christian Carstensen GmbH & Co. KG.

Lage, Lage, Lage…

Die DIC hat die Logistikimmobilie von der Bertram Projektmanagement GmbH erworben. Sie befindet sich auf einem 33.000 qm großen Grundstück im Langenhagener Gewerbegebiet Godshorn an der Erdinger Straße in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hannover. Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung an das überregionale Fernstraßennetz in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung (A2, A352, A7) in der Nähe der wichtigsten Nordseehäfen.