DIC Asset: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 11,22 EUR

Die DIC-Asset-Aktie wurde von Analysten als aktuell unterbewertet eingestuft und weist ein erhebliches Aufwärtspotential auf. Das Kursziel beträgt derzeit 11,22 EUR, was einem Wertzuwachs von +89,53% entspricht.

• DIC Asset verzeichnete am 22.05.2023 einen Rückgang um -1,33%

• Guru-Rating für die Aktien liegt jetzt bei 3,92 nach zuvor auch schon 3,92

• Bei den Analysten sind derzeit fünf Kaufempfehlungen vorhanden

Am gestrigen Handelstag fiel der Wert der DIC-Asset-Aktie um -1,33%. Insgesamt lag das Minus in den letzten fünf Tagen bei -5,13%, was darauf hindeutet dass die Märkte gegenüber dem Unternehmen eher pessimistisch eingestellt sind.

Einige Experten hatten jedoch eine solche Entwicklung bereits vorhergesehen und bewerten die Aktie als stark kaufenswert. Fünf Analysten haben sich bisher positiv geäußert und bezeichnen...