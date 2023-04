DIC ASSET Berentzen aifinyo – Drei Vorstände diese Woche im Gespräch. Spannende Ausblicke, Zahlen und Besonderes…

DIC Asset Berentzen aifinyo – Vorstand Oliver Schwegmann gibt Einblicke – 2022 war herausfordernd, aber 2023…

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) im Blick – seit Oktobertiefs im letzten Jahr konnte sich die Aktie schön erholen. Dass sollte auch an der operativen Entwicklung liegen. Und vor allen Dingen an dem, was der Kapitalmarkt dem Unternehmen noch Alles zutraut. Einen aktuellen Einblick in „die Berentzen-Gruppe“ konnten wir bei unserem Gespräch mit dem Vorstand der Berentzen Gruppe, Herrn Oliver Schwegmann, gewinnen. Jetzt geht es um die Punkte, die in 2022 für die Entwicklung der Berentzen Gruppe wichtig waren, wie es 2023 weitergehen soll und warum möglicherweise die Berentzen Aktie auch auf dem aktuellen Niveau noch interessant sein könnte.



Herr Schwegmann, die Berentzen-Gruppe hat am vergangenen Donnerstag ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Können Sie die Ergebnisse für uns bitte kurz einordnen?

Oliver Schwegmann: Wenn ich das Geschäftsjahr in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen: Wir hatten zwar einige Herausforderungen zu meistern, aber wir blicken insgesamt auf ein sehr gutes Jahr 2022 zurück. Auf der einen Seite konnten wir unsere Konzernumsatzerlöse um fast 20 Prozent bzw. 28 Millionen Euro auf 174,2 Millionen Euro steigern und haben damit sogar das Vor-Corona-Niveau unseres sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 2019 übertroffen. Zudem hatte im Geschäftsjahr 2019 noch ein nach dem ersten Quartal 2021 beendetes Lohnfüllgeschäft mit Pepsi rund 12 Millionen Euro zum Umsatz beigetragen. Um diesen Effekt bereinigt, sind die im Geschäftsjahr 2022 erzielten Umsatzerlöse noch beeindruckender. … HIER DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW – Warum Berentzen mit 2022 sehr zufrieden war und warum 2023 erfolgreich verlaufen soll.

DIC Asset Berentzen aifinyo – CEO und Mit-Gründer Stefan Kempf sieht in steigenden Zinsen eine attraktive Chance für „sein“ Fintech. Kräftiges Wachstum. Profitables kräftiges Wachstum.

Die aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9) gehört zu den wenigen börsennotierten deutschen Fintechs. Das Berliner Unternehmen bietet kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) sowie Selbständigen eine Online-Plattform rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen an. Das Geschäft brummt: Trotz konjunktureller Abkühlung war 2022 für aifinyo ein Rekordjahr. Dennoch ist die Aktie von ihren Höchstkursen weit entfernt. Die Analysten von SMC Research sehen deutliches Kurpotenzial. Woran könnte dies liegen und wie sehen die Zukunftsperspektiven des Fintechs aus? Gründer und Vorstand Stefan Kempf im Interview.

Herr Kempf, Transaktionsvolumen Plus 40,5%, Rohertrag Plus 75 % und das EBT von 0,1 Mio. auf 1,3 Mio. gesteigert. Von Krise oder zumindest einer Abkühlung keine Spur?

Kempf: Dass wir das vierte Quartal 2022 – und damit das Gesamtjahr – auf Rekordniveau abschließen, war vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland so nicht unbedingt zu erwarten. Umso mehr zeigt die positive Entwicklung, dass aifinyo sehr solide aufgestellt ist. Zum Wachstum haben praktisch alle Geschäftsbereiche beigetragen. Die wiederkehrenden SaaS-Umsätze unserer Abo-basierten Tools rund um das Rechnungs- und Liquiditätsmanagement genauso wie Erlöse aus Finanzierungleistungen. … HIER DAS VOLLSTÄNDIGE INTERVIEW – Was aifinyo vor hat und warum steigende Zinsen positiv für aifinyo’s Geschäft sind. – HIER..