DHT Holdings Inc Aktie: Das kann keiner glauben

Dht Neutralings Inc wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,65, was einer Differenz von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,68 entspricht. Dadurch ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich bei Dht Neutralings Inc eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält Dht Neutralings Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dht Neutralings Inc eine Performance von 16,84 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -26,49 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen 26,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,61 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 10,25 USD liegt, was einer Abweichung von +6,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 10,37 USD, was einer Abweichung von -1,16 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.