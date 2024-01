DHT Holdings Inc Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analysteneinschätzung für Dht Neutralings Inc ist insgesamt positiv. In den letzten 12 Monaten haben 2 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,5 USD, was einem Potenzial von 17,23 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Dht Neutralings Inc ist ebenfalls positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher wird die Stimmung der Aktie als gut eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 9,55 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt mit 9,81 USD nur leicht darüber, was einen Abstand von +2,72 Prozent bedeutet. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -4,85 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Dht Neutralings Inc eine Rendite von 12,81 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

