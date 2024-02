DHT Holdings Inc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analysteneinschätzung für Dht Neutralings Inc ist insgesamt positiv, da nur 2 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,5 USD, was einem erwarteten Anstieg von 6,38 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dht Neutralings Inc zeigt einen Wert von 65,61, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 51,81 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Aktie von Dht Neutralings Inc hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 9,74 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,81 USD, was einer positiven Veränderung von 10,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung von "Gut". Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,7 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Dht Neutralings Inc im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,48 Prozent erzielt, was jedoch 7,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.