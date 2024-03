DHL will Rekordniveau 2026 wieder erreichen - Ergebnisrückgang 2024 möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL will bis 2026 im besten Fall an sein operatives Rekordniveau von 2022 anknüpfen. Für das Jahr sei mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das Dax -Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. 2022 hatte der Konzern gut 8,4 Milliarden Euro im Tagesgeschäft verdient. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt für 2026 lediglich das untere Ende der nun vom Management ausgegebenen Spanne auf dem Zettel. Im neu angelaufenen Jahr kann Konzern-Chef Tobias Meyer einen weiteren Ergebnisrückgang allerdings nicht ausschließen.

Für 2024 rechnen die Bonner mit einem operativen Ergebnis zwischen 6 und 6,6 Milliarden Euro. 2023 wurden gut 6,3 Milliarden Euro erzielt. Damit schnitt DHL etwas schwächer ab als am Kapitalmarkt erwartet./lew/stk