DHL Group-Aktie (ehemals Deutsche Post): Möglicher Ärger in Sicht!

Die Deutsche Post, die mittlerweile unter der Marke DHL Group agiert, ist generell als ein zuverlässiges Unternehmen bekannt. Sowohl in Sachen Brief- und Paketzustellung als auch an der Börse zeichnet sich das Unternehmen durch Stabilität aus, was es bei Anlegern sehr beliebt macht.

Es gibt jedoch Zeiten, in denen Überraschungen auftreten können. Ein solcher Fall ereignete sich letzten Freitag, als das Bundeskartellamt plötzlich eine Untersuchung ankündigte. Die Wettbewerbsbehörde vermutet unzulässige Preisabsprachen im sogenannten Inhouse-Geschäft mit Großkunden. Neben der DHL Group sind auch Postcon und Compador Gegenstand dieser Untersuchungen.

DHL Group: Keine voreiligen Schlüsse ziehen

Die DHL Group weist indessen alle Vorwürfe von sich und betont ihre strikte Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen durch ihre...